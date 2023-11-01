Популярный универсал Lada Largus скоро поступит в производство: руководство компании высказалось о сроках

Автомобильный концерн «АвтоВАЗ» продолжает реализацию масштабных планов по расширению производства. Согласно последним заявлениям руководства, уже во втором квартале 2024 года должен начаться выпуск популярной модели Lada Largus на площадке в Ижевске.