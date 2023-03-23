Пять человек будут судить за нападение на бизнесмена в районе вокзала в Новосибирске

Злоумышленники попытались забрать у предпринимателя 2 млн рублей, но тот дал отпор.Дзержинский районный суд рассмотрит дело в отношении пятерых человек, которые в мае 2022 года разбойно напали на мужчину в районе вокзала "Новосибирск – Восточный".