Царьград

5 503 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

Пять человек будут судить за нападение на бизнесмена в районе вокзала в Новосибирске

Пять человек будут судить за нападение на бизнесмена в районе вокзала в Новосибирске

Злоумышленники попытались забрать у предпринимателя 2 млн рублей, но тот дал отпор.Дзержинский районный суд рассмотрит дело в отношении пятерых человек, которые в мае 2022 года разбойно напали на мужчину в районе вокзала "Новосибирск – Восточный".

Вернуться к статье

Картина дня

наверх