«Путин – последний человек в мире, кому до сих пор жаль гражданское население Украины»: в Генштабе ВСУ призвали гордиться "соседством" со складами боеприпасов

БлокнотРУ Воевать должен каждый украинец, потому население будет маскировать собой военное производство, действия военных и их склады, заявил высокопоставленный офицер.
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Есть пример Израиля - позвонили и разбомбили! Где хезболла - тю тю. Ага.
Сейчас народ запуган диктатурой , но будущее поколение будет проклинать Путина .
Путин самый жалкий президент современности. Когда то он был лидером, а сейчас со своими безумно устаревшим мировозрением он жалок и страдают люди страны