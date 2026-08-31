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«Путин – последний человек в мире, кому до сих пор жаль гражданское население Украины»: в Генштабе ВСУ призвали гордиться "соседством" со складами боеприпасов

«Путин – последний человек в мире, кому до сих пор жаль гражданское население Украины»: в Генштабе ВСУ призвали гордиться "соседством" со складами боеприпасов

БлокнотРУ Воевать должен каждый украинец, потому население будет маскировать собой военное производство, действия военных и их склады, заявил высокопоставленный офицер.

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ПВО

Путин самый жалкий президент современности. Когда то он был лидером, а сейчас со своими безумно устаревшим мировозрением он жалок и страдают люди страны