Чемпионат мира по керлингу (жен). Южная Корея сыграет с Данией, Швейцария против США и другие матчи

Сегодня на женском чемпионата мира по керлингу в Принс-Джордже пройдут очередные матчи группового этапа.

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