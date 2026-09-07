Спорт и диета
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Спорт и диета

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Как защитить себя от инфекций: разбор угроз и рабочие методы профилактики

Как защитить себя от инфекций: разбор угроз и рабочие методы профилактики

Когда речь заходит о здоровье, большинство людей вспоминают про таблетки, врачей и больницы. Но если посмотреть на ситуацию шире, становится очевидно: гораздо важнее не лечить болезнь, а не дать ей ни единого шанса.

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