Берни Экклстоун: Гран При Лас-Вегаса не имеет ничего общего с Формулой 1

Берни Экклстоун: Гран При Лас-Вегаса не имеет ничего общего с Формулой 1F1Бывший генеральный директор Формулы 1 Берни Экклстоун рад, что Большие Призы проходят по всему миру, но этап в Лас-Вегасе ждет без восторга.