Берни Экклстоун: Гран При Лас-Вегаса не имеет ничего общего с Формулой 1

Берни Экклстоун: Гран При Лас-Вегаса не имеет ничего общего с Формулой 1F1Бывший генеральный директор Формулы 1 Берни Экклстоун рад, что Большие Призы проходят по всему миру, но этап в Лас-Вегасе ждет без восторга.
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