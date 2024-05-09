Массовые ДТП из-за непогоды заблокировали движение на Можайском шоссе

На Можайском шоссе в Москве из-за погодных условий образовалась грандиозная пробка. Ее уже удалось устранить, но движение на этом участке до сих пор запрещено, рассказал с места событий корреспондент "Известий" Александр Шпак.
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