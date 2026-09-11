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Регионы России

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«Юнирест» централизовала комплаенс-процессы для 1350 ресторанов под брендом Rostic’s

«Юнирест» централизовала комплаенс-процессы для 1350 ресторанов под брендом Rostic’s

Ранее территориально распределённая структура и большое количество ручных процедур усложняли анализ данных и контролирование соответствия.

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