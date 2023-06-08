Действительно какая-то великая тайна

А вы чего ожидали-то? Что ВС РФ вооружены вёдрами и одной винтовкой на десятерых, как докладывала голожопая киевская адвокатша Монтян? Может быть, что в ВС РФ все заняты сугубо распитием алкоголя и мародёрством, как рассказывал мистер Сладкофф? Неужели вы поверили одному буйному психопату, у которого воюет только лишь одна его ЧВК, а все остальные сугубо отступают и бегут с поля боя? Или вы в самом деле поверили в нев@@@енность вашей техники, которая давно предназначена для того, чтобы зарабатывать, а не воевать? О чём вы думали, think-tank'и, то есть, дебилы? https://t.