Сколько лет живут кошки, и как определить возраст питомца

Сколько живут кошки в домашних условиях Что влияет на продолжительность жизни Как определить возраст Как продлить жизнь Сколько лет живут кошки разных пород Сколько живут кошки в домашних условиях Фото: ANURAK PONGPATIMET/Shutterstock/FOTODOM Метисы переживают чистокровных сородичей в среднем на полтора года, а кошки живут дольше котов на 15 месяцев Средняя продолжительность жизни домашних кошек варьируется от 12 до 15 лет.