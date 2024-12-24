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Телеканал «Моя Планета»

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  • саша дмитренко
    мои  по  2-3 года  живут,,частный  дом,,дома не  удержатьСколько лет живут...
  • Элеонора Коган
    Их возраст знаю лишь по тому году, когда они попали ко мне.Сколько лет живут...
  • Элеонора Коган
    Мои все с улицы. Я делаю для ни всё.Стараюсь правильно кормить и и в чём их не ограничиваю.Сколько лет живут...

Сколько лет живут кошки, и как определить возраст питомца

Сколько лет живут кошки, и как определить возраст питомца

Сколько живут кошки в домашних условиях Что влияет на продолжительность жизни  Как определить возраст  Как продлить жизнь  Сколько лет живут кошки разных пород Сколько живут кошки в домашних условиях Фото: ANURAK PONGPATIMET/Shutterstock/FOTODOM Метисы переживают чистокровных сородичей в среднем на полтора года, а кошки живут дольше котов на 15 месяцев Средняя продолжительность жизни домашних кошек варьируется от 12 до 15 лет.

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Комментарии
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Элеонора Коган
Мои все с улицы. Я делаю для ни всё.Стараюсь правильно кормить и и в чём их не ограничиваю.
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6 час.
Элеонора Коган
Их возраст знаю лишь по тому году, когда они попали ко мне.
Ответить
6 час.
саша дмитренко
мои  по  2-3 года  живут,,частный  дом,,дома не  удержать
Ответить
6 час.

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