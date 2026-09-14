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«Монреаль» продлил контракт с главным тренером Сен-Луи

«Монреаль» продлил контракт с главным тренером Сен-Луи

«Монреаль» объявил о продлении контракта с главным тренером Мартеном Сен-Луи за несколько дней до открытия тренировочного лагеря команды.

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