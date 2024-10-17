Захарова прокомментировала слова генсека НАТО об убийстве Синвара

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила об оставшихся «рефлексах каннибализма» в Нидерландах, комментируя недавние слова генсека НАТО и экс-премьера страны Марка Рютте о смерти нового лидера ХАМАС Яхьи Синвара.
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