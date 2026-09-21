БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Одна новая таблетка лучше пяти старых, а что дороже — так жизнь такая

Одна новая таблетка лучше пяти старых, а что дороже — так жизнь такая

Снижения цен на лекарства можно не ждать, но фармацевты обещают повысить их «целебность» Мария Кузнецова Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС С началом осени растет заболеваемость ОРВИ и ОРЗ, а значит, поход в аптеку неизбежен даже для тех, кто на здоровье не жалуется.

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