Одна новая таблетка лучше пяти старых, а что дороже — так жизнь такая

Снижения цен на лекарства можно не ждать, но фармацевты обещают повысить их «целебность» Мария Кузнецова Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС С началом осени растет заболеваемость ОРВИ и ОРЗ, а значит, поход в аптеку неизбежен даже для тех, кто на здоровье не жалуется.