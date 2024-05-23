NYT: Госдеп давит на Байдена, чтобы дать право ВСУ бить по России оружием Запада

Государственный департамент США оказывает давление на администрацию президента Джо Байдена, чтобы добиться разрешения Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары американским оружием по территории России.
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