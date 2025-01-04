На строительство дорог по новому нацпроекту в Татарстане направят 7 млрд рублей

В наступившем 2025 году на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и мостов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Татарстане направят 7 млрд рублей из федерального бюджета.
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