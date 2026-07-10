Среди городов-миллионников по получению больших федеральных бюджетных денег Краснодар оказался на последнем месте.
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Среди городов-миллионников по получению больших федеральных бюджетных денег Краснодар оказался на последнем месте.