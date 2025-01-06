Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 847 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья
    Надеюсь, ее не только оштрафовали, но еще и депортируют.Мусульманке выпис...
  • Владимир Сабакарь
    Нас это вроде, как не должно волновать 87 миллионов , ну и  х... с ними...  для настоящего чиновника ... мелочь. Но у...Вот же дурак...
  • Одиссей
    Кстати!!!!  Теперь буду знать, что означает объявление "Перерыв на 15/20 минут"Мусульманке выпис...

Загадка Трампа — от первого лица

Загадка Трампа — от первого лица

Вассалы США во всем мире, от Австралии до Украины — через Канаду и Евросоюз, напряглись в ожидании 20 января, когда состоится инаугурация их нового хозяина.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Eduard
Свобода,демократия орут! Они что под этими словами подразумевают,зад американский бесплатно целовать?
Ответить
14 час.
Eduard
Трамп богатый и адеквантный,остальные породия еа июдей,они как куклы на веревочках,ими управляют через кошелек!
Ответить
14 час.
Eduard
Вы заметили,что те ктобыл у власти,начинают правильно говорят только получив приставку &quot;экс&quot;(бывший)? Значит у власти за вранье хорошо платят!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх