Вассалы США во всем мире, от Австралии до Украины — через Канаду и Евросоюз, напряглись в ожидании 20 января, когда состоится инаугурация их нового хозяина.
Загадка Трампа — от первого лица
Комментарии
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Eduard
Свобода,демократия орут! Они что под этими словами подразумевают,зад американский бесплатно целовать?
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14 час.
Eduard
Трамп богатый и адеквантный,остальные породия еа июдей,они как куклы на веревочках,ими управляют через кошелек!
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14 час.
Eduard
Вы заметили,что те ктобыл у власти,начинают правильно говорят только получив приставку "экс"(бывший)? Значит у власти за вранье хорошо платят!
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14 час.
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