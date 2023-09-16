БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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ТАКОЙ УЖАС ПРИДУМАТЬ НЕЛЬЗЯ: ИСТОРИИ СОЛДАТ ВСУ, ПОПАВШИХ В РУССКИЙ ПЛЕН

ТАКОЙ УЖАС ПРИДУМАТЬ НЕЛЬЗЯ: ИСТОРИИ СОЛДАТ ВСУ, ПОПАВШИХ В РУССКИЙ ПЛЕН

ФОТО: SERGII KHARCHENKO/GLОBALLООKPRЕSS АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Рассказы солдат ВСУ, попавших в плен, отличаются в деталях, но фабула почти всегда одинаковая.

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Комментарии
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вага карлито
Заражённых  бандеровской бредью  &quot; спецов&quot; надо утилизировать это  морально и нравственно будет! Сколько горя  и бед бредь бандеровская принесла  народу ею заражённой будет ясно потом после того как им хребты переломают наши доблестные воины себя не жалеющие! Откроется вся подноготная со временем и все те кто эту бредь  лелеяли продвигал должны будут по полной получить и даже на будущее что бы о бреди не вспоминали никогда!
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