ФОТО: SERGII KHARCHENKO/GLОBALLООKPRЕSS АНДРЕЙ РЕВНИВЦЕВ Рассказы солдат ВСУ, попавших в плен, отличаются в деталях, но фабула почти всегда одинаковая.
ТАКОЙ УЖАС ПРИДУМАТЬ НЕЛЬЗЯ: ИСТОРИИ СОЛДАТ ВСУ, ПОПАВШИХ В РУССКИЙ ПЛЕН
Комментарии
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вага карлито
Заражённых бандеровской бредью " спецов" надо утилизировать это морально и нравственно будет! Сколько горя и бед бредь бандеровская принесла народу ею заражённой будет ясно потом после того как им хребты переломают наши доблестные воины себя не жалеющие! Откроется вся подноготная со временем и все те кто эту бредь лелеяли продвигал должны будут по полной получить и даже на будущее что бы о бреди не вспоминали никогда!
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