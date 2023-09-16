ТАКОЙ УЖАС ПРИДУМАТЬ НЕЛЬЗЯ: ИСТОРИИ СОЛДАТ ВСУ, ПОПАВШИХ В РУССКИЙ ПЛЕН

вага карлито

Заражённых бандеровской бредью " спецов" надо утилизировать это морально и нравственно будет! Сколько горя и бед бредь бандеровская принесла народу ею заражённой будет ясно потом после того как им хребты переломают наши доблестные воины себя не жалеющие! Откроется вся подноготная со временем и все те кто эту бредь лелеяли продвигал должны будут по полной получить и даже на будущее что бы о бреди не вспоминали никогда!