Крымчанка стала номинантом главной просветительской премии страны «Знание-2023»

Крымчанка Анна Акунина стала номинантом главной просветительской премии страны «Знание-2023» Руководитель Центра непрерывного профессионального развития работников системы образования представляет «Артек» в номинации «Наставник Года» С 1 декабря был объявлен старт народного голосования на определение победителей в номинации «За общий вклад в просвещение по версии слушателей».