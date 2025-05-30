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test mazurok

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⛔️ В Алуште частично перекрыли улицу Таврическая

⛔️ В Алуште частично перекрыли улицу Таврическая Движение транспорта ограничено до 14:00 30 мая из-за ремонта кровли дома №1, сообщила глава администрации города Галина Огнёва.

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