В Гиагинском районе прошел турнир по волейболу

Сегодня в Спортивно-оздоровительном комплексе им. Арсена Галстян проходит открытый турнир по волейболу среди мужских команд на приз Совета народных депутатов муниципального образования "Гиагинский район", посвященный 80-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг.
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