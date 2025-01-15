На Кубани планируют создать госпиталь для дельфинов

Научно-экологический центр спасения дельфинов «Дельфа» объявил о поиске участка земли для строительства экстренного госпиталя в свете ожидаемого увеличения числа пострадавших китообразных после недавней экологической катастрофы.
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