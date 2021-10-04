Пляжи Судака признаны лучшими по итогам сезона 2021 года

Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма.По данным ведомства, с 1 мая по 22 сентября сотрудниками министерства курортов и туризма Крыма проводился системный мониторинг подготовки и функционирования пляжей республики.
Об этом сообщает пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма.По данным ведомства, с 1 мая по 22 сентября сотрудниками министерства курортов и туризма Крыма проводился системный мониторинг подготовки и функционирования пляжей республики.
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