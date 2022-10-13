Макрон анонсировал новые поставки Украине артиллерийских установок «Цезарь»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах интенсифицировать военную помощь Украине. В эфире телеканала France 2 он напомнил, что Париж ранее поставил Киеву артиллерийские установки «Цезарь», и добавил, что поставки будут продолжены.