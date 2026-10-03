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Царьград

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Астроном объяснил загадочный светящийся объект над Подмосковьем

Астроном объяснил загадочный светящийся объект над Подмосковьем

Астроном Александр Киселёв объяснил появление светящегося дискообразного объекта над Подмосковьем. Он отметил, что это явление связано с рассеянием света в тумане и преломлением в ледяных кристаллах облаков.

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