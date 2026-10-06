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Садулаев забил в двух матчах России подряд. У вингера «Ахмата» 4+3 в 8 последних играх за клуб и сборную

Полузащитник « Ахмата » Лечи Садулаев отличился во второй игре за сборную России подряд. Футболист забил гол на 30-й минуте BetBoom товарищеского матча с Нигерией, сравняв счет – 1:1.

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