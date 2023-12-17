"Мы вели себя, как глупая агрессивная еда. Еда, которая провоцирует", — Арестович признал, что Украина виновата в начале СВО Арестович заявил, что "Украина сделала полный набор глупостей", что привело к вооруженному конфликту со всеми вытекающими последствиями.
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