Никитины поиздержались в США и неожиданно решили срубить бабла в России. Но случился облом

Сегодня будет очередная весёлая история из жизни наших "звёзд", разбежавшихся по всему миру в поисках того самого места, где "задница в тепле", ну и заодно ярых поборников демократии и нетвойнистов в одном флаконе.
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