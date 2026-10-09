От робкого су-шефа до центуриона: 14 самых высоких актёров российского кино

Рост этих актёров — от 191 до 216 сантиметров, и он заметен с первого кадра: меняет высоту камеры, дистанцию в диалоге, то, как ложатся в кадр лица.
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