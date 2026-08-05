О причинах деградации отечественного образования

Елена Верия

Виктор Усольцев

Сапожник должен шить сапоги, а пирожник печь пироги. У нас же реформами образования доверили руководить экономистам ( по сути счетоводам), которые встали на путь охаивания всего советского и восхваление всего западного. В купе с пропагандой и попытками подмены нашей культуры и традиций западными и привели к сегодняшнему положению. Наверное уже давно пришло время возвращаться к своим корням, а не быть попугаями.