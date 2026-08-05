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РЕБЁНОК.РУ

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О причинах деградации отечественного образования

О причинах деградации отечественного образования

Вопрос не по окладу Прежде чем критиковать нынешнюю систему образования, всем заинтересованным лицам стоит обозначить объёмы финансирования.

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Комментарии
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Виктор Усольцев
Аналогичная ситуация и в медицине.
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1 м.
Елена Верия
Виктор Усольцев
Сапожник должен шить сапоги, а пирожник печь пироги. У нас же реформами образования доверили руководить экономистам ( по сути счетоводам), которые встали на путь охаивания всего советского и восхваление всего западного. В купе с пропагандой и попытками подмены нашей культуры и традиций западными и привели к сегодняшнему положению. Наверное уже давно пришло время возвращаться к своим корням, а не быть попугаями.
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1 м.
Елена Верия
Виктор Усольцев
Аналогичная ситуация и в медицине.
Ответить
1 м.