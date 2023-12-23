Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Виктор Александров
    Уважаемое «Неспешный разговор»! Идеи правят миром. Не следует ли, в правовом государстве, дополнить Закон о СМИ требо...Ивлеева попыталас...
  • ВЛАДИМИР ЛАПИН
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  • Юрий анин
    У нас дворников не хватает всех туда на работу...вместе с "министром" бескультуры и песковым с навкой...Ивлеева попыталас...

Партизанский маркетинг

Партизанский маркетинг

Vinnie J   Ходы кривые роет подземный умный гном, нормальные герои всегда идут кругом! Партизанский маркетинг (guerrilla marketing) — эффективные малобюджетные способы продвижения товаров и услуг, позволяющие привлекать новых клиентов с минимальными затратами.

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