Vinnie J Ходы кривые роет подземный умный гном, нормальные герои всегда идут кругом! Партизанский маркетинг (guerrilla marketing) — эффективные малобюджетные способы продвижения товаров и услуг, позволяющие привлекать новых клиентов с минимальными затратами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии