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48-летняя звезда «Клона» снялась в распахнутой куртке на голое тело

48-летняя звезда «Клона» снялась в распахнутой куртке на голое тело

Бразильская актриса, модель и телеведущая Джованна Антонелли снялась в откровенном наряде. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), насчитывающем 20,4 миллиона подписчиков.

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