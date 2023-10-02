В Казани возбудили уголовное дело о подготовке диверсий на полигоне танкового училища

Следственное управление СК России по Татарстану возбудило еще одно уголовное дело в отношении Сергея Новикова — казанца, участвовавшего в деятельности украинского военизированного объединения «Легион «Свобода России»*.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии