Зои Кравиц заподозрили в романе с Остином Батлером

Зои Кравиц, которая недавно разорвала помолвку с Ченнингом Татумом, заподозрили в новом романе. По слухам, у 36-летней актрисы на съёмках нового сериала завязались отношения с экс-возлюбленным Кайи Гербер Остином Балтером.
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