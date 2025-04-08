Зои Кравиц заподозрили в романе с Остином Батлером

Зои Кравиц, которая недавно разорвала помолвку с Ченнингом Татумом, заподозрили в новом романе. По слухам, у 36-летней актрисы на съёмках нового сериала завязались отношения с экс-возлюбленным Кайи Гербер Остином Балтером.