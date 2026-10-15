Фондовый индекс Nikkei в четверг продемонстрировал третье по величине падение за день, потеряв более 3300 пунктов, чем продолжил нисходящее ралли на шестые торги, показывают биржевые данные 15 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым