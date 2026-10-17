“Since the start of President Donald Trump’s second term, Americans have seen no real wage growth on average, according to data released Wednesday by the Bureau of Labor Statistics,” the Washington Post reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым