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Дагыстандагы 15 полиция хезмәткәренең гомерен өзгән терактлар хронологиясе

Дагыстандагы 15 полиция хезмәткәренең гомерен өзгән терактлар хронологиясе

Дагыстанда 23 июнь вакыйгаларында 19 кеше үлде. Махачкалада атыш: руханины һәм полицейскийларны атып үтергәннәр, синагоганы яндырганнар Теракт вакытында Махачкалада 10 полиция хезмәткәре, гыйбадәтханә сакчысы һәлак булган.

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