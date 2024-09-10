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Гонения на русские школы и язык на Украине: Слова Жириновского вспомнили спустя 12 лет

Гонения на русские школы и язык на Украине: Слова Жириновского вспомнили спустя 12 лет

Предсказание Владимира Жириновского оказалось пророческим. 12 лет назад он говорил о русских школах и русском языке на Украине.

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