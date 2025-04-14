Какие места в советской Москве становились точками притяжения для тех, кто искал выход за рамки официальной реальности? Лекция «Места встреч на карте Москвы: 1950–1960» предложит увлекательное исследование городской культуры и социальных практик, которые формировались в контексте так называемой вненаходимости — особого состояния и способа существования вне норм, навязанных советской повседневностью.
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