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Лекция «Места встреч на карте Москвы: 1950–1960»

Лекция «Места встреч на карте Москвы: 1950–1960»

Какие места в советской Москве становились точками притяжения для тех, кто искал выход за рамки официальной реальности? Лекция «Места встреч на карте Москвы: 1950–1960» предложит увлекательное исследование городской культуры и социальных практик, которые формировались в контексте так называемой вненаходимости — особого состояния и способа существования вне норм, навязанных советской повседневностью.

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