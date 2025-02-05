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США украли миллиарды у Турции и отдали их России

США украли миллиарды у Турции и отдали их России

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