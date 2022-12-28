В Кузбассе не будут поднимать цены на билеты по «Пушкинской карте» в новогодние праздники

Об этом сообщили в администрации правительства Кузбасса.В администрации правительства Кузбасса сообщили, что в предновогодние дни и на новогодние праздники не будут поднимать цена на билеты, приобретаемые кузбассовцами по «Пушкинской карте» В конце текущего года и в начале нового по «Пушкинской карте» можно будет посетить множество культурных мероприятий: в регионе началась «Предновогодняя неделя по «Пушкинской карте», а в праздничные выходные пройдет акция «Новогодние каникулы» по «Пушкинской карте».