НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Ван Хекке из «Брайтона» и Конак из «Брентфорда» столкнулись головами, Жан-Полю потребовались кислородная маска и фиксатор для шеи. Помощь оказывали 9 минут, затем нидерландца доставили в больницу

Защитник «Брайтона» ван Хекке и полузащитник «Брентфорда» Юнус Эмре Конак столкнулись головами в концовке матча 33-го тура АПЛ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх