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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Россия начала интеграцию в крупнейший проект Китая «Один пояс, один путь»

Россия начала интеграцию в крупнейший проект Китая «Один пояс, один путь». Об этой заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления 18 октября в Пекине на третьем международном форуме, посвященном реализации проекта.

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