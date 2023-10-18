Россия начала интеграцию в крупнейший проект Китая «Один пояс, один путь». Об этой заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления 18 октября в Пекине на третьем международном форуме, посвященном реализации проекта.
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