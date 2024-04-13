Обновление раннего доступа шутера Soulslinger: Envoy of Death добавляют новую локацию, б...

Обновление раннего доступа шутера Soulslinger: Envoy of Death добавляют новую локацию, боссов, оружие и многое другоеПоследнее обновление для Soulslinger: Envoy of Death, шутера от первого лица в стиле рогалик на тему Дикого Запада, добавляет новый мир: Забытое кладбище, четырех новых врагов, нового босса по имени Графиня, новое оружие, обновленные элементы… источник.