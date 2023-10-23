Женские имена в названии советской парфюмерии

Популяризация некоторых женских имен быстро нашла отклик в парфюмерии, что существенно облегчило сильной половине человечества поиск подарков к различным праздникам: например, в школьные годы большинство Наташ на 8 марта непременно получали флакончик одноименных духов.
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