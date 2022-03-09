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Председатель СК России поручил провести проверку по факту осквернения памятника воину-освободителю в Словакии

Председатель СК России поручил провести проверку по факту осквернения памятника воину-освободителю в Словакии

В средствах массовой информации сообщалось, что в ночь на 9 марта 2022 года в словацком городе Свидник, расположенном на границе с Украиной, неизвестные лица осквернили памятник советскому воину-освободителю на мемориальном кладбище солдат Советской Армии.

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