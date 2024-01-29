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Рейтинг ATP. Джокович остался №1, Фриц вернулся в топ-10, Баутиста-Агут впервые с 2012-го выпал из топ-100

Роберто Баутиста-Агут впервые с августа 2012-го выпал из топ-100. Pepperstone ATP Rankings Положение на 29 января 2024 Место Теннисист (страна) Очки 1 (1) Новак Джокович (Сербия) 9855 2 (2) Карлос Алькарас (Испания) 9255 3 (3) Даниил Медведев (Россия) 8765 4 (4) Янник Синнер (Италия) 8310 5 (5) Андрей Рублев (Россия) 5050 6 (6) Александр Зверев (Германия) 5030 7 (8) Хольгер Руне (Дания) 3685 8 (9) Хуберт Хуркач (Польша) 3540 9 (12) Тэйлор Фриц (США) 3195 10 (7) Стефанос Циципас (Греция) 3025 11 (10) Алекс де Минаур (Австралия) 2970 14 (17) Фрэнсис Тиафу (США) 2060 17 (19) Адриан Маннарино (Франция) 1920 18 (15) Карен Хачанов (Россия) 1910 19 (22) Кэмерон Норри (Великобритания) 1820 31 (23) Иржи Лехечка (Чехия) 1245 36 (36) Роман Сафиуллин (Россия) 1190 39 (39) Аслан Карацев (Россия) 1093 47 (69) Нуну Боржес (Португалия) 1004 59 (48) Александр Шевченко (Казахстан) 885 61 (65) Павел Котов (Россия) 859 76 (100) Флавио Коболли (Италия) 738 83 (122) Артур Казо (Франция) 696 96 (127) Брэндон Накашима (США) 625 101 (72) Роберто Баутиста-Агут (Испания) 606   Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе, где мы разыгрываем призы с Australian Open.

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