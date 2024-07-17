Гаджиев назвал низкими шансы "Динамо" из Махачкалы побороться за тройку РПЛ

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев заявил, что команда может расстроиться, если займет 12-е место по итогам нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), хотя такой результат кажется приемлемым для клуба, который впервые выступит в высшем дивизионе страны.