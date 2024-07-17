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Гаджиев назвал низкими шансы "Динамо" из Махачкалы побороться за тройку РПЛ

Гаджиев назвал низкими шансы "Динамо" из Махачкалы побороться за тройку РПЛ

Президент махачкалинского "Динамо" Гаджи Гаджиев заявил, что команда может расстроиться, если займет 12-е место по итогам нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), хотя такой результат кажется приемлемым для клуба, который впервые выступит в высшем дивизионе страны.

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