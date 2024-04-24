Захарова оценила поведение НАТО у границ России

Официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова считает, что маневры Североатлантического альянса у границ РФ увеличивают риски возможных инцидентов, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на RT.
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