Нанесены удары по Кривому Рогу, Кременчугу, Харьковской и Сумской областям — сводка ночных атак ВС РФ по территориям противника

Этой ночью в центре ударов реактивных БПЛА «Герань-4/5» и расчётов ОТРК «Искандер» были цели в окрестностях Киева, в Одессе, Кривом Роге, Кременчуге, а также в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях и в контролируемом ВСУ Запорожье.