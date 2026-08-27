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Аргументы недели

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Нанесены удары по Кривому Рогу, Кременчугу, Харьковской и Сумской областям — сводка ночных атак ВС РФ по территориям противника

Нанесены удары по Кривому Рогу, Кременчугу, Харьковской и Сумской областям — сводка ночных атак ВС РФ по территориям противника

Этой ночью в центре ударов реактивных БПЛА «Герань-4/5» и расчётов ОТРК «Искандер» были цели в окрестностях Киева, в Одессе, Кривом Роге, Кременчуге, а также в Харьковской, Полтавской, Сумской и Днепропетровской областях и в контролируемом ВСУ Запорожье.

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